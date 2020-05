Corona-uitbraak in Duits restaurant: ‘Besloten feest, waar regels niet werden nageleefd’

De corona-uitbraak in het Duitse district Leer, vlak over de grens bij Nieuweschans, is mogelijk te wijten aan het niet naleven van de hygiëneregels tijdens een besloten feest in een restaurant. Dat hebben de autoriteiten vandaag bekendgemaakt. Elf personen zijn inmiddels besmet met het nieuwe coronavirus. Tien van hen waren op 15 mei aanwezig in de Alte Scheune (Oude Schuur) in Moormerland.

De elfde persoon werd besmet door een van de tien restaurantbezoekers. De autoriteiten hebben aanwijzingen van niet-naleving van de hygiëneregels op de bewuste avond in het restaurant. ,,De eigenaar zou geen mondkapje hebben gedragen, mensen zouden bij elkaar aan tafel zijn gaan zitten en hadden ook lichamelijk contact’’, verklaarde districtsbestuurder Matthias Groote vanmiddag tegenover de Noord-Duitse publieke omroep NDR.

Verder onderzoek door de gemeente moet uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is geweest van inbreuken op de coronaregels. Alle personen met wie de besmette gasten contact hadden, zijn volgens hem opgespoord. Ongeveer 70 van die personen zitten thuis in quarantaine.

De districtsbestuurder baseerde zich op verklaringen van aanwezigen op de bewuste avond. De getuigen verklaarden volgens de NDR dat het bij ‘lichamelijk contact’ ging om het schudden van handen, dat daarnaast niet iedereen continu mondkapjes droeg en dat de minimale afstand van 1,50 meter niet altijd werd gerespecteerd.

Heropeningsparty

Volgens de deelstaatminister van Volksgezondheid Carola Reimann werd op de bewuste avond ‘blijkbaar’ een besloten feest gehouden in het restaurant. Met deze ‘heropeningsparty’ werd de afronding gevierd van de renovatie die een jaar in beslag nam. Al die tijd was de zaak dicht. De 36 genodigden waren mensen uit de omgeving van de eigenaar, onder wie leveranciers en vertegenwoordigers van bedrijven die het restaurant hadden gesteund.

De restauranteigenaar verklaarde aanvankelijk in de keuken te hebben gestaan als kok en zich later bij de gasten te hebben gevoegd om met hen te proosten op de heropening. Volgens hem werden de afstandsregel en hygiënevoorschriften in acht genomen.

Generale repetitie

De exploitant is een van de elf besmette personen. ,,Ondanks dat ik een mondkapje droeg’’, verklaarde hij vandaag tegenover de regionale nieuwszender NonstopNews Leer. ,,Na de avond moesten we helaas vaststellen dat een van de gasten besmet was geraakt. Daarna zijn alle andere bezoekers getest.’’ Hij kent naar eigen zeggen vier gasten bij wie de uitslag positief was. Drie van zijn vrienden raakten eveneens besmet.