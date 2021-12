Corona bedreigt kerststallenstraatje in centrum van Napels

UPDATE Twee raketten afgevuurd op zwaarbe­waak­te diplomaten­wijk Bagdad

Twee raketten zijn in de nacht van zaterdag op zondag afgeschoten op de zwaarbeveiligde Groene Zone in Bagdad, waar onder andere de Amerikaanse ambassade gevestigd is. Dat meldden Iraakse veiligheidstroepen in een verklaring.

19 december