Cooper (8) verlamd vanaf zijn middel na schietpartij op 4 juliparade: ‘Hij vecht zo hard als hij kan’

De jongen kreeg een kogel in de borstkas, met heftige gevolgen. ,,Hij liep zeer ernstige verwondingen op, tot een doorgesneden ruggenmerg toe”, aldus Anthony Loizzi. ,,Wandelen zal voor hem later een groot probleem worden. Hij zal moeten wennen aan dat nieuwe normaal. Momenteel ligt hij onder verdoving aan de beademingsmachine. Zijn toestand blijft kritiek, maar is intussen enigszins gestabiliseerd.”

Echte vechter

,,Keely Roberts heeft twee operaties achter de rug”, klinkt het. ,,Eigenlijk moest ze nog in het ziekenhuis blijven, maar ze was niet meer te houden. Ze wilde koste wat kost haar zoon bijstaan tijdens deze uitzonderlijk zware periode. Wie Keely kent, weet dat ze een echte vechter is. Gelukkig heeft Cooper die eigenschap van haar geërfd.”

555.000 euro

Het gezin van Keely telt ook nog vier dochters. Payton (26) bracht als oudste een verklaring naar buiten, met niets dan lovende woorden voor Cooper. ,,Hij en Luke zijn echte partners in crime”, laat ze weten. ,,Vreemden bestaan niet voor Cooper, iedereen is meteen zijn beste vriend. Hij is ook enorm atletisch en houdt van voetbal, fietsen en honkbal. Vorige week had hij voor het eerst een wedstrijd van zijn lievelingsteam, de Milwaukee Brewers, bijgewoond. Hij studeert graag en is een echte boekenwurm. De grappige manier waarop hij verhalen vertelt is ongezien. Er is niets wat dit kereltje niet kan.”