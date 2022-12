Controversiële, vrouwenhatende ‘playboy’ met miljardenpubliek: wie is gearresteerde Andrew Tate?

Met video Britse ex-kickbokser Andrew Tate vast in Roemenië voor verkrach­ting en mensenhan­del

De Britse ex-kickbokser en online influencer Andrew Tate, die onder meer bekend is om zijn controversiële uitspraken over vrouwen, is in Roemenië opgepakt op verdenking van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele bende. Hij kwam eerder deze week nog in het nieuws vanwege een rake reactie van klimaatactiviste Greta Thunberg, nadat hij via Twitter tegen haar opschepte over de ‘enorme uitstoot’ van zijn vele peperdure auto's.

13:54