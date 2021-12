Controversiële kerstkaart van Amerikaans parlementariër valt slecht na schooldrama in Michigan

schietpartij oxford Vermoorde scholier probeerde schutter (15) te ontwapenen, verdachte beschul­digd van terrorisme

Een 15-jarige jongen is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor terrorisme en moord wegens de schietpartij op een middelbare school waarbij dinsdag zeker vier leerlingen om het leven kwamen. Mogelijk wordt de vader van de jongen ook aangeklaagd. Dat is volgens de openbaar aanklager ongebruikelijk, maar noodzakelijk om vuurwapengeweld onder minderjarigen hard aan te pakken.

2 december