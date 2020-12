Congres stemt in met Amerikaans coronasteunpakket van 900 miljard dollar

Er werd in het Congres al maanden gesoebat over het tweede steunpakket. Met de maatregelen is ongeveer 900 miljard dollar (ongeveer 735 miljard euro) gemoeid. Het parlement stemde ook in met de overheidsbegroting tot september 2021. Die heeft een totale omvang van 1,4 biljoen dollar (1100 miljard euro). Een dreigende ‘shutdown’ van de overheidsdiensten is daarmee voorkomen.