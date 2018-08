Conciërge weerspreekt verklaring van stel dat Ivana Smit voor het laatst zag

De getuigenis van het stel waarmee Ivana Smit (18) de nacht doorbracht voor ze eind vorig jaar in Kuala Lumpur stierf, is op losse schroeven komen te staan. Volgens Alex Johnson (44) en Luna Almaz (31) sliepen ze toen het Nederlandse fotomodel van het balkon van hun appartement op de twintigste verdieping 'viel', maar de conciërge beweert een geluid in hun flat te hebben gehoord toen ze er na de vondst van het lichaam aanbelde.

Wat voor geluid werd vandaag niet duidelijk tijdens de rechtszaak over de dood van Ivana Smit. Volgens de vrouwelijke huismeester hoorde ze niet alleen iets maar 'voelde' ze ook dat er iemand was in het appartement van het Amerikaans-Kazachstaanse stel, melden Maleisische media.

Vanessa Nayar (34) belde de politie op 7 december vorig jaar nadat Smits lichaam was gevonden op het balkon van een appartement op de zesde verdieping. ,,Agenten vergezelden me toen ik me omstreeks 15.00 uur van de zesde verdieping begaf naar de twintigste. We belden aan en klopten op de deur van het appartement. Niemand antwoordde maar ik meende binnen een geluid, iets te horen", verklaarde de conciërge vandaag.

Nader onderzoek

De verklaring van Nayar roept vragen op over de getuigenis van de Johnsons. Die verklaarden dat ze sliepen op het moment dat de conciërge aanbelde en -klopte en pas omstreeks 17.00 uur wakker werden toen de politie net zolang aanbelde tot ze opendeden.

Volgens Sébas Diekstra, de advocaat van Ivana's ouders, lijkt de verklaring van de conciërge te impliceren dat het echtpaar niet sliep. ,,Dit moet nader onderzocht worden, mede om de geloofwaardigheid van die verklaring van het echtpaar te kunnen toetsen", zegt de advocaat.

Stel benen

De conciërge vertelde eerder in de zaak al dat ze vlak voor 14.30 uur naar het appartement op de zesde verdieping ging nadat een technicus van de residentiële woontoren haar had verteld dat er een lijk was gevonden. De buitenlandse bewoner van het bewuste appartement ontdekte het stoffelijk overschot toen hij zag dat de balkonoverkapping was gebroken. Zowel de technicus als Nayar verklaarden een paar benen uit het balkon te hebben zien steken. Volgens de twee was het lichaam bedekt met puin en plastic.

Nayar bevestigde vandaag haar eerdere getuigenis bij de politie dat ze dacht dat het lichaam van een Chinese man was vanwege de huidskleur. Dat is niet zo vreemd want Ivana Smit was 1.80 meter groot en had Indisch bloed. De conciërge zei zich niet te kunnen herinneren of het gezicht van het slachtoffer bedekt was en ze wist ook niet meteen of het ging om een bewoner.

Toen ze later bewakingsbeelden bekeek met de politie, herkende Nayar het slachtoffer als de vrouw die in de vroege uurtjes van 7 december de woontoren was binnengekomen met het stel van de twintigste verdieping.

Vijfde getuige

Nayar is de vijfde getuige die in de rechtszaal spreekt tijdens het achtdaagse onderzoek naar de dood van Smit. Het fotomodel zou op 7 december omstreeks 10.00 uur van het balkon zijn gevallen, maar Smits ouders geloven dat niet vanwege een bloeduitstorting op het achterhoofd en blauwe plekken op de binnen- en buitenkant van de armen van hun dochter. Die zouden niet kunnen zijn veroorzaakt door de val maar wél door vastpakken.

De Amerikaanse cryptohandelaar Alex Johnson en zijn partner Luna Almaz zeggen onschuldig te zijn. Ze vertrokken enkele weken na het drama naar het buitenland maar komen volgende week naar verwachting wel getuigen. Volgens Johnson hadden zijn biseksuele vrouw en hij al weken voor Smits dood seks met haar. ,,We voelden ons sterk tot elkaar aangetrokken, maar waren ook vrienden", vertelde Almaz in een interview met de Britse Mail on Sunday.

Feitenonderzoek

De Maleisische politie classificeerde de zaak aanvankelijk als een tragisch ongeval maar het onderzoek werd heropend na claims van Ivana's ouders over opzet. Volgens een Nederlandse patholoog-anatoom was Ivana mogelijk al dood voor ze van het balkon viel.

De rechtszaak, die woensdag begon, is nog geen strafzaak maar louter bedoeld om de feiten te achterhalen. De rechter kan wel oordelen dát er een strafbaar feit is gepleegd en een strafrechtelijk onderzoek gelasten. Voor het zover is, worden de komende twee weken nog 23 getuigen en 11 experts gehoord.

Volledig scherm Ivana Smit. © Facebook