Complotdenker verdacht van doodschieten broer, die apotheker is, om ‘vergiftiging met coronavaccins’

Burnhams moeder heeft de politie verteld dat haar zoon zijn broer wilde confronteren met zijn denkbeelden. Burnham gelooft dat de ‘Amerikaanse overheid mensen vergiftigt met coronavaccins’ en Brian, die apotheker is, ‘zou daar meer over weten’. Ook dacht hij dat de FBI achter hem aanzat. De moeder heeft daarop de politie gebeld, en aangegeven dat ze zich zorgen maakte over de mentale stabiliteit van haar zoon.

Later op de dag vond de politie het lichaam van Rebecca Reynolds, een 83-jarige vriendin van de moeder van de broers. Haar keel was doorgesneden en ze had een kussen over haar gezicht. Haar auto was weg. Een dag later trof de politie de lichamen aan van de broer en schoonzus in hun huis in Ellicot City, zo'n 150 kilometer van Cumberland waar Burnham bij zijn moeder inwoonde. Vlak bij het huis vonden ze de auto van Reynolds.