Complotdenker Alex Jones moet 1 miljard betalen aan nabestaanden schietpartij school

President: dodental door aardver­schui­vin­gen Venezuela zal oplopen naar 100

De Venezolaanse president Nicolas Maduro verwacht dat het dodental van de verwoestende aardverschuivingen die afgelopen weekend het land teisterden, richting honderd gaat. ,,Er zijn al 39 lichamen geborgen”, zei hij op de staatstelevisie. “En er is nog steeds een aanzienlijk aantal vermisten: 56. We gaan naar honderd dodelijke slachtoffers in deze tragedie.”

1:45