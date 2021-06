Commissie VS onderzoekt afluisteren van journalisten door regering Trump

Afghanen tien jaar de cel in voor brand in kamp Moria

13 juni Vier Afghaanse asielzoekers moeten tien jaar de gevangenis in voor de verwoestende brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Een rechtbank in Griekenland heeft hen schuldig bevonden. De brand in september vorig jaar maakte 12.000 migranten in Europa's grootste kamp dakloos.