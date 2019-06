Cocaïne aangetroffen op toiletten in Brits regeringscentrum

In de Houses of Parliament, de zetel van de Britse regering in Londen, zijn bij een geheime test door de internationale media- en nieuwsorganisatie Vice op verschillende plekken sporen van cocaïne aangetroffen. De drugs werd onder meer aantroffen op toiletten, wastafels en kranen die worden gebruikt door politici van het Lager- en Hogerhuis.

Een woordvoerder van het paleis van Westminster (de officiële naam van de gebouwen aan de Theems. red.) is weinig onder de indruk van de positieve testresultaten die volgens hem ‘niets betekenen’ en al helemaal geen consequenties zullen hebben voor politici of bezoekers van het regeringscentrum. ,,De Houses of Parliament worden jaarlijks door circa een miljoen toeristen bezocht. De cocaïne kan dus van iedereen zijn”, stelt hij in een reactie aan Britse media. Verder benadrukt hij dat de interne dienst ‘zeker stappen onderneemt’ als iemand wordt betrapt. ,,Maar dat is nog niet gebeurd.”

Volgens Vice zijn de proeven niet gedaan in voor het publiek toegankelijke ruimten maar op afdelingen die alleen met een speciaal pasje te betreden zijn door de premier, ministers, politici en stafleden. Voor de test werden speciale doekjes gebruikt die van kleur veranderen als ze in aanraking komen met cocaïne. Poederdeeltjes van de drug werd met name aantroffen op wc's, waaronder een toilet voor gehandicapten.

Boris Johnson

Het onderzoek werd gedaan nadat recent bekend werd dat meerdere, conservatieve kandidaten voor het premierschap in het verleden drugs gebruikten. Michael Gove gaf toe als jonge journalist wel eens het spul te hebben gesnoven. Jeremy Hunt, Dominic Raab en Angela Leadsom stellen marihuana te hebben gerookt terwijl Rory Stewart inmiddels heeft toegegeven opium te hebben gerookt tijdens een huwelijk in Iran.

De voornaamste kandidaat van de Conservatieve Partij, Boris Johnson, wil niets zeggen over eventueel druggebruik in het verleden. In een komische talkshow zei hij echter ooit cocaïne voor zijn neus te hebben gehad. ,,Maar ik moest keihard niezen dus het is nooit in mijn neus gekomen. Het witte poeder had net zo goed suiker kunnen zijn”, aldus Johnson.