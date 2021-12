CNN schorst presentator Chris Cuomo om hulp aan broer in zaak seksueel wangedrag

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft dinsdag presentator Chris Cuomo voor onbepaalde tijd op non-actief gezet. Aanleiding is de verregaande hulp die de journalist verschafte aan zijn broer Andrew Cuomo, toen die eerder dit jaar door meerdere vrouwen werd beschuldigd van seksuele intimidatie. Andrew Cuomo trad vanwege die beschuldigingen in augustus af als gouverneur van New York.

CNN schorste Cuomo nadat Letitia James, de procureur-generaal van New York, transcripties had vrijgegeven waaruit bleek dat Chris Cuomo's pogingen om de naam van zijn broer te zuiveren veel verder gingen dan tot dan toe was aangenomen. Zo tonen sms-berichten die zijn uitgewisseld tussen de CNN-journalist en een hooggeplaatste medewerker van de gouverneur dat Chris aanbood om persverklaringen voor zijn broer op te stellen.

Ook wilde hij invloed uitoefenen op de verdedigingsstrategie en deed hij op eigen houtje onderzoek naar de vrouwen die zijn broer hadden beschuldigd van ongewenste opmerkingen en aanrakingen. Hij gebruikte zijn mediaconnecties om informatie in te winnen over tenminste één vrouw die zijn broer had beschuldigd, blijkt uit de documenten.

Cuomo had in mei van dit jaar al aan CNN laten weten dat hij zijn broer had bijgestaan toen de beschuldigingen over de gouverneur naar buiten kwamen. CNN gaf toen publiekelijk aan dat het gedrag van de populaire presentator niet door de beugel kon, maar toch kon hij na een berisping aanblijven.

Schorsing

Nu is de nieuwszender alsnog tot schorsing overgegaan. Dinsdag lichtte CNN die stap toe in een verklaring: ,,Toen Chris aan ons toegaf dat hij advies had gegeven aan het team van zijn broer, hebben we publiekelijk erkend dat hij de regels had gebroken. Maar we hadden ook begrip voor zijn unieke positie en begrepen dat hij zijn familie voorop had gesteld. Maar deze nieuwe documenten tonen aan dat zijn betrokkenheid groter was dan we voorheen wisten.”

Cuomo prestenteerde voor CNN onder meer het dagelijkse nieuwsprogramma Cuomo Prime Time. Hij schuwde niet zijn eigen meningen en ervaringen op televisie te delen; vorig jaar maakte hij kijkers deelgenoot van zijn ziekte en thuisquarantaine nadat hij positief had getest op het coronavirus.

CNN geeft ook aan de vrijgegeven documenten, die duizenden pagina's beslaan, te gaan bestuderen. Naar aanleiding hiervan zal worden geëvalueerd of Chris Cuomo na acht jaar klaar is bij CNN.