CNN-host ontroerd door zege Biden: ‘Een goed mens zijn doet ertoe’

Complotden­ker die zwarte mensen ‘slaven’ noemt komt in het Amerikaan­se Congres

4 november Voor het eerst komt een aanhanger van het omstreden samenzweringsplatform QAnon in het Amerikaanse Congres. Marjorie Taylor Greene is zoals verwacht namens de Republikeinen verkozen in het Huis van Afgevaardigden. Ze kreeg meer stemmen dan haar rivalen in het noordwesten van de staat Georgia. Haar belangrijkste tegenstander, een Democraat, had zich op voorhand al teruggetrokken.