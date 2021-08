Circa vijftig Nederlanders met evacuatievluchten weg uit Kaboel

‘Dit is de klap in het gezicht die je aan zag komen, maar die werd doodgezwe­gen’

16 augustus Hij is boos. Gefrustreerd. Bezorgd over iedereen die nu zijn of haar leven niet meer zeker is, in zijn geliefde Afghanistan. Schrijver Qader Shafiq, Afghaanse Nijmegenaar, vindt dat het Westen eens goed in de spiegel moet kijken.