Cijfer blijft maar stijgen, nu al zeker 45.000 doden in aardbevingsgebied Turkije en Syrië

Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers, maar de kans dat zij levend worden gevonden is zeer klein. In de afgelopen dagen zijn nog wel mensen gered. Zo werd vrijdag in de Turkse provincie Hatay een 45-jarige man 278 uur na de eerste aardbeving onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er worden vermist.

Over de situatie in het Syrische aardbevingsgebied is minder bekend dan over die in buurland Turkije. In Syrië, waar sinds 2011 een burgeroorlog woedt, is aardbevingsschade ontstaan in gebieden die onder controle staan van de regering en ook gebieden waar verschillende rebellengroeperingen de macht hebben. De internationale hulp aan Syrië komt maar moeizaam op gang.