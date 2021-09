‘CIA ontslaat chef in Wenen die ‘Havana-syndroom’ niet serieus nam’

‘Vermeende geluidsaan­val­len op ambassade VS in Cuba veroor­zaakt door krekels’

7 januari De mysterieuze ‘geluidsaanvallen’ op Amerikaanse en Canadese diplomaten in Cuba zijn afkomstig van bronstige krekels. Dat beweren twee biologen die een opname van zo’n vermeende aanval met geluidsgolven onderzochten, schrijft The New York Times.