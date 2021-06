Christelijk paar in Pakistan ontloopt doodstraf wegens belediging Mohammed

Een advocaat van het paar zei dat het hooggerechtshof in de noordoostelijke stad Lahore na een driedaagse behandeling van de zaak tot een vonnis was gekomen. Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel zitten sinds 2013 in de gevangenis en werden in april 2014 ter dood veroordeeld door een rechtbank in Toba Tek Singh. Het christelijke echtpaar was door een imam beschuldigd van het sturen van ‘godslasterlijke’ sms’jes waarin de profeet Mohammed beledigd werd.