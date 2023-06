Chris Christie brengt aantal Republikeinse presidentskandidaten op zes

Vliegtuig­je crasht na achtervol­ging door militaire gevechts­vlieg­tui­gen, vier doden

Een zakenvliegtuigje dat zondag is neergestort in bergachtig gebied in de Amerikaanse staat Virginia, werd achtervolgd door twee militaire gevechtsvliegtuigen. Alle vier inzittenden zijn vermoedelijk om het leven gekomen, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN.