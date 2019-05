Chinese rechter: livestreamplatform mede verantwoordelijk voor dood dakklimmer

Een Chinees livestreamplatform is veroordeeld tot een boete van 30.000 yuan (bijna 4.000 euro) voor zijn rol bij de dood van een bekende blogger en dakklimmer, eind 2017. Wu Yongning (26) overleed nadat hij van een wolkenkrabber was gevallen in de stad Changsha. Hij was bezig met een selfie-video om een ​​prijs te winnen van 100.000 yuan (zo'n 13.000 euro).

Wu’s dood leidde in China tot een debat over de verantwoordelijkheid van livestreamplatforms voor de veiligheid van hun gebruikers. De staatskrant China Daily schreef na het drama in een commentaar dat het voorval had aangetoond dat strenger toezicht nodig was bij livestreaming. De krant merkte op dat mensen soms ,,obscene en gevaarlijke’' stunts uithalen om kijkers te trekken en winst te maken.

Aangemoedigd

Daarop deden Wu’s ouders aangifte tegen een aantal livestreamplatforms die hun zoon gebruikte om zijn levensgevaarlijke stunts te promoten. Een daarvan was Huajiao. Een rechtbank in Beijing gespecialiseerd in internet-gerelateerde zaken oordeelde gisteren dat Huajiao “een kleine verantwoordelijkheid” draagt voor het dodelijke ongeluk, meldt de South China Morning Post.

Als internetprovider was het in Beijing gevestigde bedrijf gedeeltelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn gebruikers, aldus de rechtbank. “Als commerciële onderneming deelde Huajiao in het geld dat Wu verdiende via zijn volgers. Daarmee moedigde het zijn gevaarlijke stunts gedeeltelijk aan.’’

China's eerste dakklimmer

Wu, geboren in de zuidelijke provincie Hunan, werkte in de filmindustrie totdat hij de kost kon verdienen met rooftopping , een populaire trend op social media waarbij mensen extreem hoge gebouwen beklimmen en zichzelf filmen en fotograferen, vaak balancerend op of bungelend aan de rand.

De twintiger werd beschouwd als China's eerste dakklimmer. Hij had meer dan 1 miljoen volgers op livestream-apps zoals Kwai, Meipai en Huoshan en uploadde bijna 300 video’s van zijn stunts. De waaghals was vooral bekend door het beklimmen van wolkenkrabbers zonder veiligheidsuitrusting. Daarbij enkel vertrouwend op zijn “vechtsporttraining en zorgvuldige planning”, zoals hij ooit schreef in een van zijn berichten op de Chinese Twitter-variant Weibo.

Geld voor bruiloft en zieke moeder

Yongning waarschuwde zijn fans altijd om de levensgevaarlijke stunts niet na te doen. Hij overleed volgens zijn familie op 8 november 2017 na een val van het 62-verdiepingen tellende Huayuan Hua Centre in de Chinese stad Changsha.

,,Hij wilde zijn vriendin een dag na deze rooftop challenge ten huwelijk vragen”, zo verklaarde een familielid tegenover South China Morning Post. ,,Hij had het geld nodig voor de bruiloft en de medische behandeling van zijn zieke moeder.”