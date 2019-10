Chinese provincie sluit alle glazen attracties na reeks dodelijke ongevallen

In 2016 bouwde China op 300 meter hoogte een enorme glazen brug in Zhangjiajie van 430 meter lang. Het bleek het startsein voor een trend: door het hele land werden naar schatting maar liefst 2300 glazen bruggen gebouwd. In de provincie Hebei zijn er 30 te vinden. Die gaan allemaal dicht; het is niet duidelijk of dat permanent is. Mogelijk worden ze beter beveiligd of juist gesloopt.