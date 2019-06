Chinese kredieten voor Tesla-fabriek Shanghai

Verschillende Chinese banken lenen geld uit aan Tesla, zo blijkt uit documenten die zijn ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Tesla is in januari begonnen met de bouw van een Chinese Gigafactory in Shanghai. Het is de bedoeling dat hier later dit jaar de eerste wagens van de band rollen. De fabriek wordt de eerste autofabriek in China die volledig in handen is van een buitenlands bedrijf.