'Chinese Jack the Ripper' krijgt doodstraf na elf moorden

Een rechtbank in China heeft een man ter dood veroordeeld voor de verkrachting van en moord op elf vrouwen en meisjes in veertien jaar tijd. De veroordeelde wordt ook wel de ,,Chinese Jack the Ripper'' genoemd, verwijzend naar de beruchte moordenaar in Engeland.

De 54-jarige Gao Chengyong heeft bekend tussen 1988 en 2002 elf mensen te hebben vermoord in de steden Baiyin en Baotou. Het jongste slachtoffer was acht jaar oud. Gao werd in 2016 gearresteerd in zijn groentewinkel. Van veel slachtoffers sneed Gao de keel door. Daarnaast verminkte hij ze door onder meer delen van hun geslachtsorganen af te snijden.

De man zou zijn eerste slachtoffer hebben gemaakt in 1988, het jaar dat zijn zoon werd geboren. Zijn slachtoffer, een 23-jarige vrouw, werd aangetroffen met 26 messteken in haar lichaam. De moorden daarna vertoonden eenzelfde patroon. Vrouwen in Baiyin durfden niet meer alleen de straat op.

Beloning