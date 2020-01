Chinese ambassadeur Xu Hong: ‘Zijn wij echt rivalen en een bedreiging van het westen?’

Ambassadeur Xu Hong (56) van China heeft het zich nooit gepermitteerd openlijk kritiek te uiten op de binnenlandse aangelegenheden van Nederland. Dat doe je niet, zegt hij als het gaat over het verschil tussen beide culturen. ,,Wij zijn wat milder in ons oordeel, niet zo direct.” Pas als nadrukkelijk wordt gevraagd iets te noemen wat hem niet bevalt, wil hij kwijt dat van veel Chinese toeristen die Nederland bezoeken paspoorten of andere eigendommen worden gestolen. ,,Nederlandse toeristen zijn veilig in China. Hier in Nederland worden de zaken zelden opgelost als toeristen zijn bestolen. In China lezen we vaak in de krant dat verloren of gestolen bezittingen van toeristen zijn teruggevonden.”



Zo, dat is eruit. Een terechtwijzing uit naam van de 350.000 Chinese toeristen die Giethoorn en andere populaire attracties bezoeken en van wie een deel Nederland met een kater verlaat. Een kleine bevestiging ook dat China en Chinese diplomaten anno 2020 ‘assertiever’ zijn geworden, zoals vorig jaar ook werd geconstateerd in een beleidsnota van de Nederlandse regering.



China is politiek, economisch en technologisch een wereldspeler geworden. Daar is veel geld en energie ingestoken onder de visionaire leiding van de Chinese communistische partij, aldus de ambassadeur. Voordat hij naar Den Haag kwam, bekleedde Xu Hong een leidende positie op het departement van ‘Verdrag en Recht’ van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.



Er wordt regelmatig thee geserveerd en medewerkers van Xu assisteren de ambassadeur af en toe met de getallen achter de komma. Het verzoek was vragen vooraf te mailen, maar de ambassadeur praat vrijuit en raadpleegt daarbij regelmatig een map met aantekeningen. Belangrijke zinnen zijn geel gearceerd. Sommige uitspraken lijken echo’s van recente quotes van andere Chinese ambassadeurs in Europa. Xu zegt dat hij niets opdreunt uit een of ander rood boekje. ,,Dit zijn mijn eigen aantekeningen.” En dan, met een hartelijke lach: ,,Waarom ambassadeurs dezelfde antwoorden geven? Omdat journalisten dezelfde vragen stellen.”



Tussen Nederland en China bestaan van oudsher goede banden. Het land is onze grootste handelspartner in Azië en goed voor 11 miljard euro aan export. Nederland is populair in China. Plus bijna 5000 Chinese studenten studeren hier.