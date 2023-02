Chinees vredesplan: staakt-het-vuren en meer 'begrip' voor Rusland

Alligator in Florida sleept 85-jarige vrouw het water in terwijl ze haar hond uitlaat

Een 85-jarige vrouw die haar hond aan het uitlaten was bij een vijver nabij haar huis in Fort Pierce, in de Amerikaanse staat Florida, is maandag om het leven gekomen toen een alligator haar het water in sleepte. Dat melden lokale autoriteiten, waaronder de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.