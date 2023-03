Chinees staatshoofd Xi krijgt historische derde termijn als president

Tijdens de jaarlijkse conferentie, die tot maandag duurt, vindt naar verwachting de grootste herschikking van de Chinese regering in tien jaar tijd plaats, waarbij vooral naaste vertrouwelingen van de 69-jarige president Xi zullen opklimmen.

Canada onderzoekt of China premier Trudeau in zadel heeft geholpen

In 2018 schrapte het Nationaal Volkscongres de maximumlimiet van twee termijnen voor een zittende president, waardoor Xi nu president voor het leven kan zijn. In oktober had Xi ook al een derde ambtstermijn gekregen als secretaris-generaal van de communistische partij.