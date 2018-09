Chinees in VS opgepakt voor spionage

De verdachte kwam in 2013 naar de VS om te studeren en werd in 2016 reservist bij het Amerikaanse leger. Volgens de FBI blijkt uit tekstberichten dat hij in november 2013 is voorgesteld aan een Chinese inlichtingenofficier.



Uit het doorzoeken van het mailaccount van de verdachte blijkt dat hij bestanden naar de inlichtingenofficier heeft gestuurd over acht verschillende mensen in de VS. De personen waren allen genaturaliseerde burgers van Taiwan en China die nu in de VS wonen. Zeven van de acht werkten of hadden gewerkt voor bedrijven die contracten hebben met het leger.