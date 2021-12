China waarschuwt boycotlanden: ‘Jullie zullen prijs betalen voor dit wangedrag’

Na VS gaat ook Australië over tot diplomatieke boycot Winterspelen in Beijing

De landen zeggen zich zorgen te maken over de mensenrechtensituatie in China, en in het bijzonder over de behandeling van de islamitische Oeigoeren-minderheid. Rapporten van mensenrechtenorganisaties wijzen op onderdrukking en vervolging van Oeigoeren, martelingen en verkrachtingen in heropvoedingskampen en dwangarbeid in de textielindustrie.