China vervolgt twee Canadezen voor spionage

Oud-medewerker zoon Bolsonaro opgepakt in corruptie­zaak

9:40 Een ex-medewerker van de zoon van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro is donderdag aangehouden in een onderzoek naar corruptie. Fabricio Queiroz was een naaste medewerker van senator Flavio Bolsonaro in de tijd dat hij nog werkte voor de staat Rio de Janeiro.