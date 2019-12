China: ‘Ongepaste inmenging’ VN-Commissaris in kwestie-Hongkong

De Chinese missie bij de VN in Genève zei in een verklaring dat Bachelet ,,ongepast commentaar’’ had gegeven op de situatie in Hongkong waartegen China fel protesteert. Ook vindt China dat Bachelet met haar woorden de interne politiek van China belemmert en de druk op het stadsbestuur en politie vergroot, ,,wat de oproerkraaiers alleen maar zal aanmoedigen tot ernstiger radicaal geweld’’. Het artikel van Bachelet is ,,foutief’’ en ,,in strijd met de doelstellingen en principes in het Handvest van de Verenigde Naties’’, aldus het communiqué.