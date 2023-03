China mikt op voorzichtige economische groei van zo’n 5 procent in 2023

Houden China en de VS het hoofd koel in oplaaiende ‘koude oorlog’?

Na drie jaar van groeivertraging als gevolg van de coronabeperkingen, ‘kent de Chinese economie een krachtig herstel’, zo staat in het rapport van uittredend premier Li Keqiang. Daarin werd verder bekendgemaakt dat het Chinese militaire budget, het tweede grootste ter wereld na dat van de Verenigde Staten, in 2023 met 7,2 procent stijgt. Dat is iets meer dan het jaar ervoor. De regering is van plan om 1.553,7 miljard yuan (omgerekend 225 miljard dollar) uit te geven aan defensie, wat nog altijd drie keer minder is dan de VS.