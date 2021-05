China meldt laagste bevolkingsgroei sinds begin eenkindpolitiek

Brabantse kapper ‘in geldnood’ bekent deelname aan gewelddadi­ge woningover­val België

6 mei André Hazes zong er al over in zijn eerste grote hit Eenzame Kerst en een Brabantse kapper voerde het dinsdag aan als motief voor zijn betrokkenheid bij een gewapende woningoverval in het Belgische Hoogstraten, in september vorig jaar: ,,Ik stal voor mijn gezin.’’ Het Openbaar Ministerie (OM) in Turnhout eiste desondanks zeven jaar cel tegen de Nederlander. Vooral omdat de bewoonster gewond raakte.