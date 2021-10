China laat beeld van bloedig studentenprotest verwijderen: ‘Jacht op afwijkende meningen’

De Pijler van Schaamte is de partijbonzen in Peking een doorn in het oog. Het beeld, op de oudste universiteit van Hongkong, herinnert aan een pikzwarte bladzijde in de Chinese geschiedenis: de bloedige onderdrukking van het studentenprotest op 4 juni 1989 op het Tiananmenplein. Bestuurders van de de universiteit van Hongkong (HKU) hebben de inmiddels ontbonden actiegroep Hongkong Alliance (HKA) die elk jaar op 4 juni een herdenking organiseert, in een brief beveelt om het beeld te verwijderen. Zij krijgen daarvoor de tijd tot woensdagmiddag vijf uur. Zo niet, dan zal de overheid het opruimen.