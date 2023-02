China haalt fel uit naar VS: ‘Gaan ze dan alle ballonnen in de wereld neerhalen?’

met video Nederlands hondenteam vindt vier overleven­den, onder wie vader en zoon: ‘Redding duurde zes uur’

In het uiterste zuiden van Turkije zijn dinsdagavond dankzij Nederlandse speurhonden drie mannen en een kind levend onder het puin vandaan gehaald. ,,Onze missie is mensen vinden, dood of levend’’, zegt woordvoerster Louise Smits van de Samenwerkende Reddingshonden Organisatie (SRO) nuchter over de telefoon vanuit het stadion in de stad Hatay.