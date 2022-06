China geschokt door brute mishandeling vrouwen in restaurant na afwijzing opdringerige man

In China is veel ophef om de brute mishandeling van verschillende vrouwen in een restaurant. De vrouwen werden door een groep mannen aangevallen. Bewakingsbeelden van het incident die op sociale media zijn gedeeld, leidden tot grote woede. Negen mannen zijn inmiddels opgepakt.

De mishandeling vond plaats in een barbecuerestaurant in Tangshan, een stad in de noordelijke provincie Hebei. Op de beelden is te zien dat een van de mannen naar een tafel loopt waar vier vrouwen zitten. Hij legt zijn hand op de rug van een van hen.



Als die vrouw hem meerdere keren afwijst, wordt hij woedend en slaat hij haar. De vrouw vecht terug en er ontstaat een worsteling. Een groep mannen komt vervolgens het restaurant binnen. Ze vallen de vrouw en haar tafelgenoten aan. De vrouwen worden op de grond gegooid, geschopt en er wordt zelfs een stoel naar hen gegooid.



De vrouw die de avances van de man had afgewezen, wordt vervolgens naar buiten gesleept en daar afgetuigd. Passanten en klanten van het restaurant kijken toe zonder in te grijpen, zo is te zien op beelden van bewakingscamera's buiten.

Bebloed gezicht

Foto's van het slachtoffer die met een opgezwollen en bebloed gezicht op een brancard ligt, zijn massaal op internet gedeeld. Twee andere vrouwen zijn gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Hun toestand is stabiel. Nog twee vrouwen raakten lichtgewond.

De ‘hartverscheurende’ beelden van de mishandeling duren nog geen vijf minuten en werden op het sociale mediaplatform Weibo gedeeld. De beelden in het restaurant zijn tot vandaag al meer dan 68 miljoen keer bekeken. Beelden van de mishandeling buiten zijn verwijderd. ‘Betekent dit, dat uit eten gaan nu zo onveilig is? Moeten we overal mannen meenemen? Dit zijn misdadigers', luidt een van de reacties.

Vastgeketend

Sindsdien laait de discussie over haat en geweld tegen vrouwen in China op. Eerder dit jaar zorgde een video van een vrouw die in een hut aan een muur was vastgeketend voor ophef. De autoriteiten ontkenden aanvankelijk dat de vrouw slachtoffer was van mensenhandel. Later bleek dat ze was uitgehuwelijkt en verkocht.

De politie van Tangshan wordt nu verweten te traag te zijn geweest bij het arresteren van de verdachten. De Chinese staatsomroep CCTV zegt in een commentaar dat de verdachten zo snel mogelijk moeten worden gearresteerd en ‘zwaar gestraft in overeenstemming met de wet’, om verantwoording af te leggen aan de slachtoffers en het publiek.

