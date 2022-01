China: elf besmettingen, twaalf miljoen testen

Over een maand starten de Olympische Winterspelen in Beijing en wordt ook het Chinese Nieuwjaar gevierd. De bakermat van het coronavirus kent - ondanks de strenge maatregelen - nog steeds dagelijkse gevallen van covid-19. Hoe een handjevol besmettingen hele miljoenensteden platleggen.

Het mag dan aanzienlijk minder hard gaan dan in veel andere landen, maar de dagelijkse besmettingscijfers in China zijn op dit moment het hoogst sinds de uitbraak in maart 2020: 91 bevestigde gevallen op een dag. Op bijna 1.5 miljard Chinezen lijkt dat verwaarloosbaar, maar het land hanteert een zeer streng coronabeleid. De Chinese autoriteiten hopen uitbraken in te drukken met lokale lockdowns en massaal testen.

Miljoenensteden liggen plat

Zo moeten de 12 miljoen inwoners van de Chinese stad Zhengzhou allemaal een coronatest doen. In de miljoenenstad - zo'n 700 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Beijing - waren de afgelopen dagen namelijk elf besmettingen geteld. Genoeg om meerdere wijken af te sluiten en iedereen te verplichten zich te laten testen. Niet ver van Zhengzhou ligt Yuzhou, een stad (ruim 1 miljoen inwoners) die sinds dinsdag op slot is. Verder zuidwestelijker is de situatie nog schrijnender. De stad Xi’an zit sinds vorige maand in lockdown en daar kampt een deel van de 13 miljoen inwoners inmiddels met voedseltekorten. Ook wordt gevreesd voor onder meer een tekort aan medicijnen.

Hongkong: 8 landen op zwarte lijst

Ondertussen pakken de autoriteiten in Hongkong - vanwege de angst voor een vijfde golf - ook door met maatregelen. Uit maar liefst acht landen mogen de komende twee weken geen vluchten meer landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Pakistan, Australië, Filipijnen, Frankrijk, Canada en India. Publieke evenementen zijn ook weer verboden en onder meer bars, nachtclubs en schoonheidsspecialisten hebben hun deuren weer moeten sluiten.

Volledig scherm Hongkong kondigt nieuwe maatregelen aan. © AFP

Uitzichtloos inkijkje

Terwijl Nieuw-Zeeland en Singapore eerder al afstapten van een zero covid-strategie, blijft Hongkong samen met de rest van China er halsstarrig aan vasthouden. Elke uitbraak wordt in de kiem gesmoord met draconische maatregelen, zoals dus het platleggen van een hele stad. Positief geteste reizigers worden voor onbepaalde tijd opgenomen in het ziekenhuis. Zij liggen soms wekenlang - en ook zonder symptomen - geïsoleerd in een ziekenhuiskamer.

De patiënten mogen niet naar buiten en moeten een strenge routine volgen, zo vertelt een van hen vanuit Hongkong. Volgens de lokale autoriteiten is de minimale isolatieperiode voor iedereen die positief test op het coronavirus – zelfs zonder symptomen – bijna een maand. Ze moeten minimaal 10 dagen in het ziekenhuis blijven en mogen pas vertrekken als ze twee keer achter elkaar negatief testen - hoe lang het ook duurt. Maar zelfs twee keer na elkaar negatief testen, betekent niet per se dat je naar huis mag. Daarna worden ze ‘onder bevel tot opsluiting’ voor nog eens 14 dagen overgebracht naar een lockdownfaciliteit.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: