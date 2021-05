China eist dat VN-bijeenkomst over Oeigoeren wordt afgelast: ‘Gebaseerd op pure leugens’

Zeker 1 miljoen Oeigoeren en andere, voornamelijk islamitische, minderheden worden volgens mensenrechtenorganisaties vastgehouden in concentratiekampen in de Chinese provincie Xinjiang. De organisaties beschuldigen de autoriteiten er onder meer van dwangarbeid op te leggen en vrouwen gedwongen te laten steriliseren. China ontkent de beschuldigingen en beschrijft de kampen als beroepsopleidingscentra om religieus extremisme te bestrijden.

Stabiliteit

China stelt in de verklaring dat de huidige situatie in Xinjiang juist beter is dan ooit. Er zou sprake zijn van stabiliteit, snelle economische ontwikkeling en mensen uit alle etnische groepen zouden “harmonieus samenleven”.

,,De VS beweren dat ze belang hechten aan de mensenrechten van moslims, terwijl het wereldwijd bekend is dat zij moslims in Afghanistan, Irak en Syrië hebben gedood’’, zegt China in de verklaring. ,,Het zijn de VS en hun volgelingen die wereldwijd de meeste moslims hebben gedood.’’