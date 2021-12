China bezorgd om nieuwe besmettingsgolf vlak voor de Olympische Winterspelen

De cijfers vallen samen met zorgen om de miljoenstad Xian, waar sinds donderdag 13 miljoen mensen in lockdown zitten. Van de 140 nieuwe infecties werden er volgens een verklaring van de Chinese Nationale Gezondheidscommissie 87 lokaal overgedragen, tegen 55 een dag eerder. China is zeer alert over mogelijke nieuwe besmettingshaarden, omdat het land zich voorbereid op het houden van de Olympische Winterspelen in februari in de hoofdstad Peking. Volgens staatsmedia worden die Spelen een groot succes en zal China dan ook laten zien hoe efficiënt het werkt in de strijd tegen corona in vergelijking met westerse landen die ‘hebben gefaald hebben hun burgers te beschermen’.

Ondanks grote inspanningen om het aantal besmettingen tot een minimum te beperken, neemt het aantal gevallen de laatste dagen toch toe. Televisiebeelden van staatsomroep CCTV toonden lange rijen wachtenden buiten testcentra in Xian. Volgens strikte inperkingsregels mogen huishoudens in Xian sinds donderdag elke twee dagen maximaal één gezinslid naar buiten sturen om basisboodschappen te doen. Bewoners moeten speciale toestemming krijgen van hun werkgever of de lokale autoriteiten om de stad te verlaten.

Ook bewoners van de stad Dongxing, in het zuiden aan de grens met Vietnam, werd woensdag een quarantaine opgelegd. Dit nadat één persoon bij een routinecheck positief had getest. Inmiddels zijn duizenden ambtenaren gemobiliseerd om iedereen in de stad te testen. De douanediensten die jaarlijks miljoenen tonnen aan goederen en voedsel inklaren uit Vietnam zijn ook tijdelijk stilgelegd. Duizenden vrachtwagens staan vast aan de grens. Aan Chinezen die in Hanoi verblijven is gevraagd om voorlopig niet naar huis toe te komen.

Overigens is het aantal officiële besmettingsgevallen in China nog altijd extreem laag in vergelijking met uitbraken elders in de wereld, maar volgens de Chinese autoriteiten is het nog steeds te veel, zeker nu de Spelen in aantocht zijn. 127 coronabesmettingen op 13 miljoen inwoners zou in de meeste landen als een succes worden omarmd en tot promoties leiden, maar niet in China. 26 regeringsfunctionarissen van Xi’an zijn gestraft omdat ze het virus niet hebben kunnen intomen, meldde een partijorgaan vrijdag. Chinese ambtenaren op lagere niveaus krijgen vaker de schuld als de centrale leiding meent dat ze het virus in hun gebied niet voldoende onder controle hebben gekregen. Vaak volgen dan ontslagen of degradaties.

De gevallen van Xi’an hebben zich tot dusver verspreid naar vijf andere steden, waaronder Peking, volgens de staatsmedia. Dit wakkert de vrees aan over hoe snel het virus zich in het land verspreidt. China heeft 100.871 symptomatische gevallen en minder dan 5000 doden gemeld sinds het virus eind 2019 voor het eerst in de stad Wuhan verscheen, wat overigens niet wordt erkend door de Chinese autoriteiten.

