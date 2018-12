China bevestigt arrestatie Canadezen: gevaar voor staatsveiligheid

Na de arrestatie maandag van de Canadese oud-diplomaat Michael Kovrig nam gisteren zakenman Michael Spavor contact op met het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken, nadat hij door de Chinese politie was ondervraagd. Sindsdien is niets meer van hem vernomen en is niet bekend waar hij is, liet een woordvoerder van het ministerie gisteren weten.



Beide arrestaties komen kort na de aanhouding van topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese concern Huawei in Canada. Zij werd aangehouden op verzoek van de Verenigde Staten, omdat ze sancties tegen Iran aan haar laars zou hebben gelapt.



Het is niet duidelijk of de zaken met elkaar te maken hebben, maar China is kwaad over de arrestatie van Meng. Waarnemers vreesden voor represailles van Peking.