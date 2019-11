Chili kondigt maatregelen aan tegen betogers

Reconstruc­tie moord op Vlaamse Jill (36) loopt uit de hand: Politie pakt zus van slachtof­fer op

7 november Er is grote onrust ontstaan tijdens de reconstructie van de moord op Jill Himpe in het Belgische Aalbeke. De zus van het slachtoffer begon te geëmotioneerd te schreeuwen naar de dader, en moest door de politie worden opgepakt omdat de situatie anders zou escaleren. De 36-jarige Jill werd dinsdagochtend vermoord door haar ex, Ridouan O.