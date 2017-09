Chikungunya-virus opgedoken in Italië

Hoewel de uitbraak van het virus in de Italiaanse hoofdstad wellicht reden geeft tot zorgen, hoeven we ons volgens reizigersgeneeskundige Rob van Aalsburg van de Travel Clinic in het Rotterdamse Havenziekenhuis niet direct zorgen te maken. ,,De kans is heel erg klein dat je het daar oploopt, het aantal gevallen is heel erg beperkt", laat hij weten. ,,Wel is het zo dat de Aziatische tijgermug zich definitief gevestigd heeft in Italië. Het is dan ook zaak dat mijn Italiaanse collega's er bij reizigers nog eens extra op hameren dat ze zich laten behandelen als ze met klachten terugkomen na een reis."



Het RIVM en Buitenlandse Zaken zagen tot nu toe nog geen reden om het reisadvies voor Italië aan te passen. De eerste instantie laat weten dat het Chikungunya-virus in Nederland nog nooit is opgedoken. Volgens Van Aalsburg is het echter niet uitgesloten dat dat ooit wel gebeurt: ,,Ons klimaat is momenteel niet ideaal voor de mug, zeker niet in de winter. Door de klimaatverandering is het echter niet uit te sluiten dat de tijgermug zich ook hier zal vestigen. Maar gelukkig is het RIVM tot nu toe erg succesvol in de bestrijding ervan."



Het is overigens niet de eerste keer dat Italië kampt met Chikungunya; tien jaar geleden was dat ook al het geval, toen een vermoedelijk in het buitenland besmette patiënt de ziekte mee naar huis nam. Toen raakten ruim 100 mensen besmet in de buurt van de stad Ravenna.