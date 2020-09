Chauffeurs ‘Audi-bende’ veroordeeld voor rol bij plofkraken in Duitsland

Twee vermeende leden van de zogenoemde Audi-bende zijn gisteren in het Duitse Osnabrück elk veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en drie maanden. Dit voor hun betrokkenheid bij plofkraken in het nabijgelegen Bad Iburg en in Twist, vlak over de grens bij Coevorden. Daarbij werd in totaal ruim twee ton buitgemaakt.

De Nederlanders van 29 en 31 jaar bekenden te hebben deelgenomen aan de plofkraken maar verklaarden dat ze slechts de vluchtwagens bestuurden van de bendeleden die de geldautomaten opbliezen. De rechtbank vond die verklaring geloofwaardig maar legde het duo desondanks een forse gevangenisstraf op voor hun rol. De oudste fungeerde naar eigen zeggen als chauffeur bij beide plofkraken, de jongste zei alleen te hebben gereden bij de plofkraak in Twist, meldt de Neue Osnabrücker Zeitung.

Laatstgenoemde plofkraak vond op 10 februari 2016 plaats in een filiaal van de Sparkasse Emsland. De buit bedroeg zo’n 122.000 euro. Het was al de zeventiende keer in amper acht maanden tijd dat een geldautomaat in de gemeente met iets meer dan 9000 inwoners werd opgeblazen. Bij het opblazen van de geldautomaat in een Deutsche Bank-filiaal in Bad Iburg, op 11 mei 2017, maakten de daders volgens het Openbaar Ministerie in Osnabrück ongeveer 104.000 euro buit.

De 31-jarige verdachte werd vervolgd voor zware diefstal en het veroorzaken van een explosie in bendeverband. Hij was volgens het Openbaar Ministerie als lid van een bende betrokken bij het opblazen van de twee geldautomaten. De dertiger werd medio 2019 in Nederland gearresteerd, waarna zijn uitlevering aan Duitsland volgde. De 29-jarige verdachte liep op 6 februari vorig jaar tegen de lamp op de luchthaven Zaventem bij Brussel en werd eveneens uitgeleverd onze oosterburen.

Toevalstreffer

De Nederlandse politie kwam de twee verdachten op het spoor door een toevalstreffer na de plofkraak in Twist. Een politiepatrouille in Drenthe zag een Audi met een kenteken dat gesignaleerd stond in verband met een ander misdrijf. Toen de agenten de bestuurder wilden doen stoppen, gaf hij gas en reed er met hoge snelheid vandoor. Na een korte achtervolging crashte de wagen. De inzittenden wisten te ontkomen.

Door glassplinters op regenkleding die in de gestolen wagen was gevonden, ontstond het vermoeden dat het voertuig was gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Navraag bij de politie aldaar leverde informatie op over de opgeblazen geldautomaat in Twist. De glassplinters bleken afkomstig te zijn van een ruit van het bankfiliaal. Verder onderzoek leidde naar de twee verdachten. Ze hadden de in totaal zes plofkrakers die reden in gestolen wagens opgewacht op een parkeerplaats bij de Nederlands-Duitse grens.

Audi-bende

De twee veroordeelden zouden deel hebben uitgemaakt van de zogenoemde Audi-bende, een groep van zo'n 300 criminelen uit de regio Utrecht en Amsterdam. Ze opereren in wisselende samenstelling en pleegden al tientallen plofkraken in Duitsland. Ze verplaatsen zich in snelle, gestolen wagens bij voorkeur Audi’s. Verschillende bendeleden werden al veroordeeld in Duitsland. Tegen een aantal lopen nog rechtszaken.

Dat is onder andere het geval in München. Zes Nederlanders staan er sinds juli terecht voor een reeks plofkraken, vooral in het zuiden van Duitsland. Het gaat om vijf mannen en een vrouw in de leeftijd van 22 tot 48 jaar. Volgens de openbaar aanklager bliezen ze tussen april en oktober 2018 minstens zeven geldautomaten op of ondernamen ze pogingen daartoe. De buit: minstens 523.000 euro. Zes andere vermeende leden van de Audi-bende staan sinds april terecht in Düsseldorf.

Bekijk hier een video over de toename van het aantal plofkraken: