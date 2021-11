Chauffeur sloot man met bom op in taxi en voorkomt mogelijk bloedbad, politie noemt actie terreurdaad

updateEen taxichauffeur heeft mogelijk een aanslag in Liverpool tegengehouden door een passagier met een bom in zijn taxi op te sluiten. Zondagochtend ontplofte de taxi, wat de inzittende het leven kostte en de chauffeur verwondde. De Britse politie noemt de explosie een ‘terroristisch incident’. Het motief is vooralsnog onduidelijk.

,,Hoewel het motief voor dit incident nog niet duidelijk is, spreken we, gegeven de omstandigheden, van een terreurdaad. De terreurpolitie zet het onderzoek voort”, zei adjunct-hoofdcommissaris Russ Jackson.

Rond 11.00 uur 's ochtends ging de taxi in vlammen op bij het Liverpool Women’s Hospital - luttele minuten voor aanvang van de Remembrance Day-dienst, de Britse dodenherdenking waarbij slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog worden herdacht. De mannelijke passagier stierf en de bestuurder raakte gewond. De politie zegt dat de identiteit van de bijrijder bekend is, maar niet vrijgegeven kan worden.

Politie en forensisch onderzoekers bij het Liverpool Women's Hospital, nadat op het terrein zondagochtend een taxi ontplofte.

Herdenking

De passagier vroeg de taxichauffeur volgens Jackson om hem naar het ziekenhuis te brengen. Het is onduidelijk waarom de man daar heen wilde en wat de explosie precies heeft veroorzaakt. De chauffeur, die twijfels had over de intenties van zijn passagier, sprong volgens Britse media toen hij stilstond bij het ziekenhuis uit zijn auto en deed deze op slot vlak voordat de man een bom liet afgaan en daarmee zichzelf en de taxi opblies.

Het ziekenhuis ligt vlakbij de Liverpool Cathedral, waar de dodenherdenkingsdienst plaatsvond. Daar waren volgens media in Liverpool zo’n 2000 mensen bij aanwezig. ,,We zijn ons er natuurlijk van bewust dat er herdenkingsevenementen plaatsvonden in de buurt van het ziekenhuis, en dat de ontploffing kort voor 11.00 uur ‘s ochtends plaatsvond”, zei Jackson. Hij gaf aan dat nog onderzocht wordt of er een verband is tussen deze zaken.

Heldhaftige inspanningen

Zondag zijn drie mannen (29, 26 en 21 jaar oud) opgepakt in verband met de explosie. Zij worden door de antiterreureenheid van de politie ondervraagd. De politie liet weten dat maandag een vierde man van 20 jaar is gearresteerd.

De burgemeester van Liverpool, Joanne Anderson, looft de chauffeur voor zijn ‘heldhaftige inspanningen’. Daarmee is ‘iets voorkomen dat een absoluut verschrikkelijke ramp in het ziekenhuis had kunnen zijn’, aldus Anderson in een radioprogramma van BBC.

