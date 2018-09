Chauffeur bestelwagen overlijdt na opzettelijk inrijden op Belgische crèche

Na de opzettelijke aanrijding zat de bestuurder van de bestelauto bekneld in zijn voertuig. Hij moest door de brandweer uit het voertuig worden gehaald, maar overleed korte tijd later. De omgekomen dader is de echtgenoot van de eigenaresse van de crèche. Het paar lag in scheiding, meldt Het Laatste Nieuws.



De eigenaresse van het dagverblijf moest vandaag naar de rechtbank, omdat ze zou scheiden van haar man. De bijna ex-man kon dat niet verkroppen en zou daarom in de crèche gereden zijn. Door de klap ontstond brand in de kinderopvang. De brandweer is druk bezig het vuur te blussen.