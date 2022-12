Charles breekt met traditie: kersttoespraak in St George’s Chapel van Windsor Castle

Spanje arresteert een van FBI's meest gezochte voortvluch­ti­gen

De Spaanse politie heeft een man opgepakt die door de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI is aangemerkt als een van de tien meest gezochte voortvluchtigen. Het gaat om Michael James Pratt, een Nieuw-Zeelander die tot levenslang is veroordeeld voor kinderporno, seksuele uitbuiting en aanranding in de Verenigde Staten.

23 december