Chaos op snelweg in VS nadat geldwagen bankbiljetten verliest

Decathlon wil niet dat migranten leven wagen in kajaks en stopt verkoop in Noord-Frank­rijk

Sportwinkelketen Decathlon verkoopt in zijn winkels in Calais en Duinkerke in Noord-Frankrijk geen kajaks meer. Het besluit is volgens de onderneming nodig vanwege de vele migranten die de bootjes zouden gebruiken om de oversteek over het Kanaal naar Engeland te maken.

16 november