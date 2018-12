Chaos in Brits parlement: collega lijkt May ‘stomme vrouw’ te noemen

Het incident gebeurde vanmiddag tijdens een soort vragenuurtje met de premier. Camera’s legden vast hoe Corbyn in zichzelf het woord ‘stupid’ mompelde nadat May zijn dreiging met een motie van wantrouwen had afgeschilderd als een ‘toneelstuk’. Volgens talloze politici van Mays Conservatieve partij zei hij daarna ‘woman’.



Het Lagerhuis, toch al vaak onrustig, was al snel te klein. Kamervoorzitter John Bercow had zelfs de grootste moeite de orde te bewaren. Later zei hij te begrijpen waarom de politici dachten dat Corbyn ‘stomme vrouw’ had gezegd. De professionele liplezers die hij had geraadpleegd vermoedden immers hetzelfde.



Maar, benadrukte hij, zeker kan hij het nooit weten. En Corbyn moet op zijn woord worden geloofd. En die beweerde dat hij ‘stupid people’ had gezegd. Niet zozeer over May, maar over collega’s die volgens hem een ‘toneelstuk’ maken van een debat over een nationale crisis (de brexit). ,,Ik ben fel tegen het gebruik van seksistische taal, op welke manier dan ook’’, verzekerde hij.



Lees door onder de foto.