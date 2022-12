Chaos en verdrukking rond concertzaal Londen, twee vrouwen (23 en 33) overleden

Grootste financiële klap voor Russen was verlies oorlogs­schip van 400 miljoen

De dagelijkse strijd in Oekraïne kost beide landen vele miljarden euro’s. Hoeveel precies is moeilijk te achterhalen. Een indicatie van waar het geld aan wordt gespendeerd, is wel te geven. Zo kost een Russische soldaat zo’n 200 euro per dag. Nederland heeft, zo laat minister Ollongren vrijdag weten, al bijna een miljard uitgegeven.

16 december