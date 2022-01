Chaos dreigt bij heropening Italiaanse scholen

De situatie is kritiek in heel Italië. De omikronvariant zorgt inmiddels voor zo’n 200.000 nieuwe besmettingen per dag. Als gevolg daarvan is in de zuidelijke regio’s Sicilië en Calabrië een aantal gemeentes in lockdown gegaan en in Novara, helemaal in het noorden, heeft de burgemeester besloten de scholen voorlopig te sluiten. Een schoolhoofd in Rome schrijft aan de krant La Repubblica dat hij in 39 van de 56 klassen op zijn school besmette kinderen heeft.



Naast de schoolhoofden roepen ook regionale bestuurders de regering op kinderen thuis les te laten volgen. In Napels en omstreken blijven de scholen tot eind januari dicht en op Sicilië gaan kinderen pas woensdag weer naar school, maar de regering in Rome is niet te vermurwen. ,,We gaan gewoon open”, zegt minister van onderwijs Patrizio Bianchi. ,,De besmettingen zijn gestegen toen de scholen dicht waren.”



Het protocol is dat op lagere scholen bij twee besmettingen een klas tien dagen in quarantaine moet en op middelbare scholen alleen de niet-gevaccineerde scholieren. Bij één besmetting blijft iedereen gewoon naar school gaan. ,,De regels brengen enorm veel bureaucratie met zich mee, de administratie wordt overspoeld”, vertelt docente Ines Angelillo. ,,Hoewel het voor ons zwaar is, ben ik voorstander van onderwijs op afstand voor, op zijn minst, de komende twee weken.”