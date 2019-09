Celstraf voor grappig bedoelde valse noodoproep met dodelijke afloop

Droneaan­val op Saoedi-Ara­bië: prijs aan de pomp zal ook stijgen

8:21 De prijs van ruwe olie is vandaag in Azië flink gestegen, als reactie op de droneaanval op twee olie-installaties in Saoedi-Arabië. Hiermee is ongeveer 5 procent van de wereldwijde olieproductie stilgelegd. Het is te verwachten dat de prijs aan de pomp in de rest van de wereld de komende dagen ook gaat stijgen.