Celstraf voor Australische aartsbisschop om kindermisbruik priester

Philip Wilson (67) is daarmee de hoogste katholieke geestelijke ter wereld die is veroordeeld in het misbruikschandaal binnen de katholieke kerk. De aartsbisschop van Adelaide krijgt in verband met zijn beginnende dementie waarschijnlijk huisarrest opgelegd.



Wilson zou geweten hebben dat priester James Fletcher in de jaren zeventig negen jongens seksueel heeft misbruikt. Een destijds 15-jarige jongen vertelde Wilson al in 1976 dat hij door de bewuste priester was misbruikt, maar de bisschop hield hem de hand boven het hoofd.



De aan Alzheimer lijdende Wilson heeft altijd ontkend dat hij van het misbruik afwist. Hij werd in mei door de rechter schuldig bevonden aan het in de doofpot stoppen van het misbruik. Fletcher werd in 2004 veroordeeld voor negen gevallen van kindermisbruik, maar overleed in 2006 in de gevangenis.